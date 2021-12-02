شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم مسابقة بحثية فى مجال حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الداخلية مسابقة بحثية فى مجال حقوق الإنسان للكوادر الشرطية العربية بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام التابع لمجلس وزارة الداخلية العرب، حيث شارك فيها عدد (36) من الكوادر الشرطية العربية بعدد (10) دول (مصر- تونس- الأردن- السودان- سلطنة عمان- الكويت- ليبيا- فلسطين- العراق- الإمارات).

تناولت تلك الأبحاث عدة موضوعات مرتبطة بُسبل تعزيز معايير حقوق الإنسان بالعمل الأمنى ومن أبرزها (حماية حقوق الإنسان فى ظل مواكبة التحول الرقمى والتطور الإلكترونى للخدمات الجماهيرية - حقوق الفئات المستضعفة "المرأة، ذوى الهمم، كبار السن"- دور الأجهزة الأمنية فى "حماية حقوق الأنسان – مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، التعامل أثناء الأزمات والكوارث" ).

جاء الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى بالمسابقة على النحو التالى (المركز الأول رائد دكتور/ خالد بن أحمد بن حافظ الشعيبى "سلطنة عمان" - المركز الثانى لواء دكتور/ ياسر عبداللطيف "جمهورية مصر العربية"- المركز الثالث محافظ شرطة عام/ رياض حمادى الجمنى"الجمهورية التونسية").

يأتى هذا فى ضوء إستيراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد ثوابتها مواصلة ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى شتى مجالات العمل الأمنى تأسيساً على ركائز الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.