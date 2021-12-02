شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرعاية الصحية يصدر قرارا بتشكيل المجلس الطبى الاستشارى للهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا رقم (84) لسنة 2021، بتشكيل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المجلس الطبي الاستشاري للهيئة العامة للرعاية الصحية يتم تشكيله برئاسة أحد الخبراء في مجال الرعاية الصحية، ويتكون من 10 أعضاء تضم نخبة من الأساتذة الجامعيين والإستشاريين في المجالات الطبية المتعددة والمختلفة (الجراحات، الأمراض الباطنة، طب الأطفال وحديثي الولادة، أمراض النساء والتوليد، طب الطوارئ والحالات الحرجة، الجراحات التخصصية الدقيقة، طب الأسنان والوجه والفكين، العلاج الطبيعي، شئون الصيدلة، التمريض).

وأضاف السبكي، أن المجلس الطبي الاستشاري ذراع مجلس الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم الأداء الطبي للهيئة بمراعاة المقاييس والمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف وضع السياسة العامة للمنظومة الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تتوسع مع امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب وضع أهداف هذه السياسة والخطط الكفيلة بتحقيقها طبقًا لمراحل زمنية محددة، وطرق تقييم ومتابعة الأداء الطبي وتحقيق الأهداف والبرامج المتعلقة بتطوير خدمات وجودة مخرجات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن ذلك سيتم في ضوء السياسة العامة والخطط القومية للدولة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وتابع، أن المجلس الطبي الاستشاري يهدف أيضًا إلى دراسة اعتماد الخطط العامة للشئون الصحية والمشروعات والبرامج التى تضعها هيئة الرعاية الصحية والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وكليات الطب والهيئات العامة التى تمارس نشاطًا فى مجال الشئون الصحية، وذلك بقصد تحقيق التعاون والتوافق والتكامل بين هذه الجهات فى تنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجال الصحة.

واستكمل الدكتور أحمد السبكي، أن اختصاصات المجلس الطبي الاستشاري تشمل اقتراح السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالسياسات الطبية لمستويات الرعاية الأولية والثانوية والثالثية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة، وضع سياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى واستراتيجيات تقييم حالات المرضى وأسباب الوفيات ومكافحة العدوى، وتأكيد الالتزام بالقيم والممارسات الأخلاقية، تقديم الخدمات الصحية بجدارة إكلينيكية ووضع مقترح لأدلة العمل الإكلينيكية والصلاحيات والمسئوليات الطبية للأطباء، وغيرها من الأطر العلمية للحوكمة الإكلينيكية.

وأضاف السبكي، أن المجلس الطبي الاستشاري تشمل اختصاصاته أيضًا وضع سياسات واسترتيجيات التعليم الطبي المستمر والتدريب والتوزيع والتطوير لجميع المهن الطبية بالهيئة، معايير متابعة وتقييم الأداء الطبي للخدمات المقدمة من خلال المنشآت التابعة للهيئة بالأقسام الإكلينيكية المختلفة، سياسات الاستعانة بالخبراء الزائرين "كبرنامج متكامل لدعم الخدمات والتخصصات الطبية من الخبرات المحلية والعالمية ونقل توطين التكنولوجيا الطبية الحديثة بالهيئة لرفع مستوى أداء أعضاء المهن الطبية"، المعايير الفنية للتعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية في مختلف التخصصات الطبية والخدمات الطبية المساندة، معايير التقييم الفنية لرؤساء الأقسام الإكلينيكية بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة.

وتابع، أنه للمجلس الطبي الاستشاري إبداء الرأي في البحوث الطبية بالتنسيق والمشاركة مع الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات المحلية والدولية في المجالات البحثية المختلفة، إضافة إلى تقييم الأداء الطبي للأقسام الطبية الإكلينيكية المختلفة ورفع تقارير ربع سنوية لمجلس إدارة الهيئة إضافة إلى عرض فوري للحالات التي يرى مجلس ضرورة عرضها في أقرب جلسة قبل الموعد الربع سنوي المحدد لها، إلى جانب اقتراح تشكيل لجان لكل تخصص من التخصصات الطبية والتخصصات الطبية المنبثقة، وكذلك دعوة الخبراء أو المختصين في المجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس الاستعانة بهم في أي من الموضوعات.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه يتم انعقاد المجلس الطبي الاستشاري للهيئة مرة واحدة شهريًا على الأقل، مضيفًا أنه تم تشكيل المجلس الطبي الاستشاري برئاسة الدكتور شريف وديع مستشار وزارة الصحة والسكان للطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس مجلس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضوية عدد من الأساتذة الجامعيين والإستشاريين في المجالات الطبية المتعددة والتي تضم كلًا من،الدكتور حسام كامل، أستاذ أمراض الدم بقسم طب الأورام بكلية الطب ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور أيمن الخطيب، أستاذ الصيدلة والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة ونائب رئيس هيئة الدواء، واللواء طبيب سيد القباري، استشاري أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة وأستاذ بالأكاديمية الطبية العسكرية، واللواء طبيب مراد ألفي، استشاري الأطفال وحديثي الولادة والمبتسرين بمستشفى القوات المسلحة وأستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الجلاء العسكري، والدكتور حازم خميس، استشاري القلب والأوعية الدموية ومدير مستشفيات وادي النيل، والدكتور علي الأنور، أستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية طب جامعة عين شمس والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور هاني صلاح، استشاري طب العيون، والدكتور راندا السلاوي، أستاذ بكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة وعميد جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور سمير الجزار، أستاذ العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي وأمراض الباطنة، والدكتور إيمان شكري، أستاذ تمريض صحة المجتمع ورئيس قسم المسنين كلية التمريض جامعة الزقازيق.