العربية للتصنيع تتعاون مع "نورينكو الصينية" فى مجال الصناعات الدفاعية

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القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات الدفاعية، جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وشركة نورينكو الصينية العالمية ،في إطار فعاليات اليوم الرابع لمعرض إيديكس 2021.

أشار "التراس" أن مذكرة التفاهم مع شركة نورينكو الصينية العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك في الصناعات الدفاعية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا أن هذا التعاون تم في ضوء خطة الهيئة العربية للتصنيع لتطوير منتجاتها وقدراتها التصنيعية بالإستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة، بالإضافة إلى صقل خبرات العاملين بها وفقا للخبرات الحديثة في المجالات المتعددة.



العربية للتصنيع تتعاون مع "نورينكو الصينية"

كما أوضح الفريق "التراس" أن مجالات التعاون تعزز فرص الإستثمار والتبادل التجاري بين مصر والصين، مؤكدا أن عوامل تطوير مجالات التعاون بين البلدين متوافرة ,في ظل قوة ومتانة العلاقات السياسية بين البلدين ووجود قاعدة صناعية متطورة بالعربية للتصنيع .

من جانبهم ،أشاد كبار المسئولين بشركة نورينكو الصينية ، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية , مؤكدين أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.