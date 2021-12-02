شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال ديسمبر: الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنبوءا جـويا لشهر ديسمبر عام 2021، ومقارنته بالخمسة أعوام الماضية من خلال الدراسة المناخية من قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية خلال شهر ديسمبر في الفترة من 2016 إلى 2020، ومقارنتها بالتنبؤ الجوى لشهر ديسمبر 2021.

وأشار بيان هيئة الأرصاد ، إلى أنه يتضح تشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية وأن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام .

وتشير خرائط التوزيعات الضغطية إلى نشاط منخفضات البحر المتوسط ، يصاحبها تبريد في طبقات الجو العليا مما يؤدي لحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

و يمتد أحيانا منخفض السودان الموسمي ليؤثر بسقوط امطار متفاوتة الشدة على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال النصف الأول من الشهر.

ومن المتوقع المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وخاصة درجة الحرارة الصغرى أثناء ساعات، ونتوقع من خلال الدراسة أن تكون معدلات سقوط الأمطار حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد .

ومن المتوقع أيضا أن يكون معدل سقوط الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية أعلى من المعدلات الطبيعية حيث أنه من المتوقع أن تسقط امطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد.

وتزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.