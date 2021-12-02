شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بسبب غلق طريق السويس الصحراوى لأعمال التطوير لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى غدا الجمعة الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لحركة السيارات بسبب أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوى مما يستلزم إجراء غلق الطريق "الرئيسى والخدمة" أمام حركة المرور فى القادم من القاهرة اتجاه السويس، وكذلك الأمر في الاتجاه المعاكس لمدة 3 أشهر، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوى بالقاهرة ، الأمر الذى يستلزم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى :-

- غلق طريق السويس الصحراوى "الرئيسى والخدمة" أمام حركة المرور فى القادم من القاهرة إتجاه السويس وتحويل كافة أنواع المركبات إلى الطريق الدائرى الإقليمى فى الإتجاهين.

- غلق طريق السويس الصحراوى "الرئيسى" أمام حركة المرور فى القادم من السويس إتجاه القاهرة من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى وحتى الطريق الدائرى الإقليمى وتحويل كافة أنواع المركبات إلى طريق جنيفه مع إستمرار النقل فى طريق الخدمة.

وستبدأ الأعمال إعتباراً من الساعة 7 صباح الجمعة الموافق 3/12/2021 وعلى مدار اليوم وعلى مدار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.