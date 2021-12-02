شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية ولا ظواهر سوى الشبورة الكثيفة على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة، و السواحل الشمالية 21 درجة ، وشمال الصعيد 22 درجة ، وجنوب الصعيد 26 درجة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم الخميس ، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء و جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.