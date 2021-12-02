شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى غدا لشارع التحرير وتقاطعه مع "النور وميدان الجلاء" بالاتجاهين يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة إنه في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع التحرير والقيام بأعمـال مـد كابلات جهد متوسط ضمن الخطة القومية لتحسين شبكة الكهرباء والذي تم إسنادها لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فإنه سيتم تنفيذ قطع عرضي لشارع التحريـر عنـد تقاطعاته مع ( شارع النـور وميدان الجلاء ) .

وأشارت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع شارع النور بالإتجاهين لمدة (يومان) وذلك بدءا من يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر وحتى صباح يوم السبت الموافق 4 ديسمبر.

كما سوف يتم إجراء غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع ميدان الجلاء تحديداً أمام بنك فيصل بالإتجاهين لمدة (يومان) وذلك إبتداء من يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر وحتى صباح يوم السبت الموافق 4 ديسمبر على أن تكون الاعمال إبتداء من السـ1ـاعة صباحاً وحتى 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الدقي بالتنسيق مع شركة الكهرباء للانتهاء من الاعمال في ضوء المواعيد المحددة لاستكمال أعمال تطوير الطريق .

لافتاً بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتـم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.