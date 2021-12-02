شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق مطالع كوبرى الساحل لإجراء أعمال تطوير لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة ، غلق جزئي لمطالع كوبرى الساحل في الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق إتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لمدة 3 أيام ، لإستكمال أعمال صيانة الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية بكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية.

وكشف مصدر أمنى ، أنه في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه سيتم إستكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضيه لمطالع كوبرى الساحل في الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق إتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

ولفت المصدر، أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة 3 أيـام فقط إبتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة و حتى الساعه 5 صباحا يوم الأحد على أن تكون الأعمال على مدار "24" ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وأكد المصدر أن الإدارة العامة لمرورالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.