شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض تدريجى فى الحرارة وانعدام فرص الأمطار حتى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن جنوب البلاد يشهد طقسا معتدلا على جنوب البلاد ولطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى خلال ساعات النهار، مع الشعور بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا، منوهة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ما يؤدى الى تقليل درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مدخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على شاشة إكسترا نيوز، بأنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحرى حتى بداية الأسبوع المقبل، لكن مع الأحد تعود فرص سقوط الأمطار مرة أخرى، متوقعة انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.