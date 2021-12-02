شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقى عدد من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات (EDEX 2021) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية نظراً لتواجد كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر من خلال مشاركتهم فى فعاليات المعرض.

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق محمد وسيم أشرف المدير العام لرئاسة هيئة الأركان المشتركة الباكستانية ، والفريق أول ميرغنى إدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، وآلان تريبرت موتابازى وزير الدفاع البوروندى ، والفريق كاومبو بانكولى إيزيدور أمين عام وزارة الدفاع الكونغولية، واللواء ألبرت موراسيرا وزير الدفاع الرواندى، و فينسنت باميلانجاكى وزير الدفاع الأوغندى حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن حمد محمد سامى الرميثى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية ، والفريق أول فيناس سالفتاورى مابيو قائد قوات الدفاع الشعبى التنزانى، والعميد عباس أمين على رئيس أركان القوات المسلحة الصومالية ، والعقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطنى للتنمية لجزر القمر، وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكرى وسبل تعزيزها فى المجالات الدفاعية والعسكرية، كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.