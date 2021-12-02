شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مافيا تزوير المستندات الرسمية والمؤهلات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيد قراء الخليج 365 تغليظ عقوبة مافيا تزوير المستندات الرسمية والمؤهلات الدراسية، حيث أجاب 92 %من القراء بـ"نعم" على استطلاع " هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة مافيا تزوير المستندات الرسمية والمؤهلات الدراسية؟"

في حين أجاب 8% بـ "لا"، و انتشرت في الآونة الأخيرة وقائع النصب والاستيلاء علي أموال المواطنين، بزعم تسفيرهم ووهم توفير فرص عمل لهم، مقابل الحصول علي مبالغ مالية، وتوفير عقود عمل وتأشيرات مزورة، الأمر الذي كشف عنه بيانات مباحث الأموال العامة في الفترة الماضية والذى عرف بالمستريحيين.

وحققت النيابات المختصة بجرائم الأموال العامة بالقاهرة والمحافظات، خاصة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير عدد من الوظائف وفرص السفر الوهمية، والتي ضبطتها مباحث الأموال العامة خلال الشهر الماضي.

وأجرت الجهات الأمنية تحرياتها حول المتهمين في هذه القضايا، والتي كشفت عن وقوع قرابة 250 ضحية في فخ التوظيف الوهمي، مما سهل للمتهمين الاستيلاء على ملايين الجنيهات خلال 30 يوماً، من خلال النصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز الوقائع التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي.