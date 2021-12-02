شكرا لقرائتكم خبر عن 21 معلومة عن امتحان شهر ديسمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- تبدأ الامتحانات 5 ديسمبر حتى 9 من نفس الشهر.

2- الامتحان يعقد فى المدارس خلال اليوم الدراسى.

3- الامتحان يعقد فى زمن الحصة العادية.

4- 10 أسئلة فى امتحان كل مادة.

5- الامتخان هدفه قياس نواتج التعلم وأهداف الدروس والموضوعات.

6- تقييم الإجابات بالمدارس تحت إشراف التوجيه الفنى المختص وإدارة المدرسة.

7- الأسئلة فيما درسه التلاميذ حتى 15 نوفمبر.

8- الامتحان بالمواد الأساسية فقط وهى: اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم 9- المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات.

10- الاختبار على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية.

11- يختلف من مدرسة لأخرى وباقى المواد على مستوى المدرسة.

12- لا توجد نماذج استرشادية لامتحانات نظام التعليم الجديد.

13- توزيع درجات الصف الرابع الابتدائى فى العام الدراسى الجديد تحسب بواقع 100 درجة لكل المقررات بالتساوى على أن تخصيص 60% من المجموع للاختبارات.

14- نتيجة التقييم تظهر فى صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

15- الألوان المستخدمة فى قياس مهارات المتعلم تشمل: الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر.

16- يخصص اللون الأزرق للمجموع من 85 إلى 100 درجة.

17- يخصص اللون الأخضر للمجموع من 65 إلى أقل من 85 درجة.

18- يخصص اللون الأصفر للمجموع من 50 إلى أقل من 65 درجة.

19- يخصص اللون الأحمر للمجموع من 1 إلى أقل من 50 درجة.

20- ضرورة عدم تغيب الطلاب عن امتحان شهر ديسمبر الحالى.

21- تقييم الطلاب فى المواد غير الأساسية من خلال المدارس.