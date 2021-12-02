شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تناقش خطة تطوير طريق الاوتوستراد من بوابة الكريمات لكمين 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا لبحث خطط تطوير طريق الاوتوستراد ، بداية من أمام بوابة الكريمات حتى كمين مدينة 15 مايو بطول 5.3 كم، وبعرض 3 حارات مرورية، وذلك في المسافة بين كمين 15 مايو بالكيلو 8، حتى طريق القاهرة أسيوط الصحراوي بالكيلو 5.11.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن خطة التطوير تشمل تطوير التقاطعات وكافة المداخل وضبط الأعمال الصناعية في مناطق مخرات السيل والأنفاق، بالإضافة لأعمال حماية الطريق والسلامة المرورية، وإضافة أعمال اللاند سكيب والتشجير وتنفيذ خط للري في الجزيرة الوسطى، مع إصلاح خط المياه 1000، وتم تكليف جهاز مدينة 15 مايو بإصلاحه.

شارك في الاجتماع، أجهزة المرافق وأملاك الدولة بالمحافظة، ومكتب استشاري متخصص في مجال الطرق، ورؤساء الأحياء التي تقع في نطاق طريق الأتوستراد.