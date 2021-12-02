شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بـ 19 لغة أجنبية وبالإشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني، خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "إنسانية الحضارة الإسلامية " إلى 19 لغة أجنبية ، بالإضافة إلى لغة الإشارة، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.

وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم، أن نشر خطب الجمعة مترجمة يأتي أيضا فى إيمانها بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

وحددت وزارة الأوقاف عنوان خطبة الجمعة المقبلة الموافق 10 ديسمبر الجارى: "مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية"، وموضوع الجمعة بعد المقبلة بعنوان: "لغة القرآن والحفاظ على الهوية"، والجمعة الرابعة من شهر ديسمبر الجارى الموافق 24 ديسمبر بعنوان: "صفات المؤمنين في القرآن الكريم"، والجمعة الخامسة بتاريخ 31 ديسمبر بعنوان: "اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها".