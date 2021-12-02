شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط امتحان شهر ديسمبر للصف الرابع الابتدائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الإدارات التعليمية لاختيار أسئلة امتحان شهر ديسمبر للصف الرابع الابتدائى، المقرر عقده 5 ديسمبر الجارى حتى 9 من نفس الشهر، حيث تعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسى، حيث تختار المدرسة الحصة المناسبة لعقد اختبار للطلاب وفق الجدول المحدد من قبل الوزارة فى المواد الدراسية الأساسية وتشمل " اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات والمهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات.



وقالت وزارة التربية والعليم، إن الامتحان يهدف لقياس الفهم ونواتج التعلم الحقيقة، ويتم تقييمه بالألوان، إضافة إلى معرفة مستوى الطالب الحقيقة وأهداف التطوير ومدى تحقيقه للنتائج المطلوبة إضافة إلى الوقوف على نقاط الضعف لمعالجتها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جدول امتحانات شهر ديسمبر لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى الطلاب أول امتحان يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية و6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية، و7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وlct ، كما يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت بعض الضوابط لعقد الامتحان كالتالى:



- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر.

- يعقد الاختبار علي مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة، ويتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.