شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: بدء التدريب على صيانة المحمول بالوادى الجديد 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد عن بدء دورة تدريبية للشباب من الجنسين على مهنة صيانة أجهزة التليفون المحمول بمركز التدريب المهني بالخارجة من 15 ديسمبر الجاري وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة القوى العاملة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية، إن الدورة التدريبية مقدمة من اللواء محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط لتدريب 15 متدرباً ومتدربة، ويشارك فيها ذوى الهمم والقدرات لدمجهم في المجتمع ، وتتحمل إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة جميع تكاليف الدورة من مواد خام ومكافآت للمدربين والمتدربين، فضلاً عن أن التدريب يتم على أيدي مدربين متخصصين في هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة.

وأضاف مدير المديرية أن حضور الدورة خمسة عشر يوما فقط في الشهر الواحد، ويمنح المتدرب شهادة تدريب معتمدة من مديرية القوى العاملة، تؤهله للعمل في هذا المجال، كما يصرف للمتدرب بدل انتقال بواقع 750 جنيها شهرياً .