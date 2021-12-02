شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جامعة دار السلام كنتور بإندونيسيا يوقع اتفاقية تعاون مع دار علوم القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت جامعة دار السلام كنتور بإندونيسيا اتفاقية مبدئية تمهيدا لبروتوكول تعاون مع كلية دار العلوم جامعة القاهرة برئاسة دكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكلية.

وضم الوفد الاندونيسي دكتور أمل فتح الله زركشي رئيس جامعة كونتور دار السلام بإندونيسيا سابقا ونائب رئيس الجامعة، والمستشار الثقافي الاندونيسي دكتور بامبانج والكاتب الصحفي والباحث محمد ثروت.

وأكد البروفيسور أمل زركشي اعتزازه بكلية دار العلوم التي تخرج فيها، ووصيه والده بالتعلم في دار العلوم جامعة القاهرة حامية اللغة العربية والدراسات الإسلامية، والتي تمثل الدبلوماسية الناعمة لمصر وقوتها الثقافية. مشيدا بالعلاقات العلمية المتميزة بين مصر و إندونيسيا.