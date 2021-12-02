شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 2094 شاباً واستخراج 4094 شهادة قياس مستوى المهارة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 2094 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 16710 راغب عمل، وتوفير 6000 فرصة عمل .

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 2047 شهادة قياس مستوى المهارة، و2047 رخصة مزاولة الحرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وتلقي الوزير، تقريراً من محمد عيسى مدير المديرية عن شهر أكتوبر الماضي، أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 64 منشأة، وعمل 4 حملات عادية ونوعية، وإعادة التفتيش 48 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 113 محضراً، ومنح مهلة قانونية لـ 118 منشأة أخرى، وعمل 44 ندوة توعية للعاملين.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 269 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 183 محضراً عمالياً، وبحث 7 شكاوى.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع 11 منحة زواج بـ 33 ألف جنيه، و37 منحة مولود بإجمالي 74 ألف جنيه، و3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه، و15 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 30 ألف جنيه ، وصرف خدمات طبية وعمل 5 عمليات جراحية لـ 18 عاملا .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 59 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 13 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 1050 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 33 شكوى منها ودياً ، وإحالة 137 شكوى للمحكمة العمالية ، و135 أحيلت لجهات أخرى ، وحفظ 73 شكوى ، و403 ما زالت تحت البحث والدراسة .