شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف فى افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها اليوم، إن الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أناب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم (الثامنة والعشرين) التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 11 – 15 ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشفت وزارة الأوقاف عن مشاركة 74 متسابقا و12 محكما من داخل وخارج مصر في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، حيث نظمت أمس مؤتمرًا تحضيريًا للمسابقة ترأسه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكشف عن الجوانب الجديدة للمسابقة.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى وقت سابق مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، والمقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر 2021م، فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم.

فيما قرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، المتوفى عام 1969، أحد أهم العلامات البارزة فى دولة التلاوة المصرية على المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته وإحياء دولة التلاوة المصرية.