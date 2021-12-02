شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الرقمية.. ورشة عمل حول تفعيل الإصدارات المؤمنة بمؤسسات التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول عقد ورشة عمل تعريفية بالتعاون مع مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، لنشر ثقافة الإصدارات المؤمنة والذكية، تمهيدًا لتفعيل الإصدارات المؤمنة والذكية بمؤسسات التعليم العالى المصرية، بحضور اللواء سامح العكارى المدير التنفيذى لمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، والمهندس ناصر الأمير رئيس وحدة التحول الرقمى بالوزارة.

وأفاد التقرير أن الورشة عُقدت فى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة نحو التحول الرقمى على جميع المستويات الإدارية والحكومية، وتعزيز بناء "مصر الرقمية" وفقًا لرؤية مصر 2030، وتطوير الجهاز الإدارى بالدولة، وذلك بكل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وفى إطار التعاون المُثمر بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وأشار التقرير إلى أن الورشة بدأت بمقدمة تعريفية عن مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة والجهات والوزارات المختلفة التى بدأت بتفعيل الإصدارات المؤمنة، وتوضيح أهم سُبل التأمين لإصدار الوثائق الرسمية من خلال شرح أسلوب العمل المتطور داخل المجمع.

وأضاف التقرير أنه تم التعرف على منظومة الكروت الذكية للطلاب والتى تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتفعيل الخدمات المُقدمة من خلالها، وفقًا لمبادرة "طالب رقمى" التى تم إطلاقها بمُلتقى التعليم العالى والبحث العلمى الأول فى عصر التحول الرقمى، والذى عُقد مؤخرًا بمدينة الجلالة وبرعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح التقرير أنه تم تنظيم جولة تفقدية لأقسام المُجمع للتعرف على مراحل التصنيع ومشاهدة الطرق الحديثة، التى يتم استخدامها لتأمين البيانات والوثائق باستخدام أرقى وأحدث تكنولوجيا عالمية؛ لخدمة العديد من الجهات والوزارات.

وأوصت الورشة بضرورة التعاون مع مجمع الإصدارات فى الخدمات البيومترية وإصدار الوثائق المؤمنة وتفعيل منظومة الكروت الذكية للطلاب.

يُذكر أن الورشة شهدت حضور ممثلين عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات الخاصة والأهلية وجامعة الأزهر، وعدد من نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومديرى تكنولوجيا المعلومات.