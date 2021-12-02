كلية الصيدلة بجامعة حلوان تنظم حملة للتوعية بتطعيم كورونا

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان حملة للتوعية بالتطعيم ضد فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور سامح سرور عميد الكلية، وقام بالحملة طلاب الاتحاد المصرى لطلبة كلية الصيدلة بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة شيماء محمود مدرس الميكروبيولوجى والمناعة والدكتورة إنجى المرسى أستاذ الأدوية والسموم.

وتضمنت الحملة التعريف بالتطعيم وأنواعه المتاحة فى مصر ومدى فعاليتها والأعراض الجانبية الناتجة عن التطعيم وكيفية التعامل معها، وكذلك تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتداولة عن التطعيم، لطمأنة وتشجيع الطلاب والسادة العاملين بالجامعة وأسرهم على التوجه لمراكز اللقاح حتى يتحقق هدف الدولة فى تطعيم أكبر عدد من السكان لتوفير الحماية اللائقة ضد وباء الكورونا.

وأشار الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة فى بيان إلى حرص الجامعة على هذه الأنشطة التى يقوم بها الطلاب، والتى يوظفون فيها مهارات التعلم المكتسبة فى خدمة البيئة المحيطة.

ومن جانبه قال الدكتور سامح سرور عميد الكلية إن هذه الحملة تأتى فى إطار مشاركة الكلية فى الجهود التى تبذلها الجامعة لاستكمال تطعيم منتسبيها والتى تجرى على قدم وساق، وأن الكلية بصدد عقد عدد من حملات التوعية بالأمراض المزمنة والمشاكل الصحية التى يعانى منها المجتمع.