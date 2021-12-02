بعد إطلاق الخدمة رسميا.. كيف تستفيد بالإنترنت المجانى داخل محطة مصر؟

القاهرة - سامية سيد - اطلقت هيئة السكة الحديد خدمة انترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس بجميع ارصفتها وساحاتها، ويقدم الخليج 365 فى خطوات كيفية الاستفادة بهذه الخدمة خلال التقرير:

1- الإنترنت مجانى طول الوقت.

2- للاستفادة بالخدمة يستلزم فتح الموبايل والواى فاى والبحث عن شبكها اسمها kmt WiFi واختيارها.

3- تظهر شبكة الدخول على الشبكة فيقوم الزائر باختيار كلمة التالى فيصبح يتمتع بخدمة الإنترنت المجانية.

4- المواطن يستفيد بالخدمة مجانا طوال 24 ساعة.

5- السكة الحديد تخطط لتطبيق الخدمة تباعا على المحطات الرئيسية الأكثر كثافة ركاب.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن مشروع توفير خدمه إنترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس يعتبر احد وسائل تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكة الحديد وزيادة مواردها وجذب شرائح مختلفة من الجمهور بالإضافة إلى تعزيز الصورة العالمية للمحطة وقطاع النقل بصفة عامة امام رواد المحطة من المواطنين والسائحين.

وأضافت نوران الحلو المشرف على المشروع أنه تم إطلاق الخدمة فى محطة مصر كتجربة، على أن يتم تعميمها تباعا على باقى الرئيسية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن المرحلة الأولى تشمل المحطة الأعلى كثافة ركاب مثل محطات الجيزة والإسكندرية وسيدى جابر وأسيوط والأقصر وأسوان.