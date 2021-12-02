"للتطوير واستكمال الإنشاءات".. خريطة 3 طُرق مغلقة وتحويلاتها المرورية بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية بـ 3 طرق بالقاهرة الجيزة.

- استكمال تنفيذ أعمال ربط كوبري محور عين الصيرة بالطريق الدائري وتوسعة وتطوير الطريق الدائري بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وتستلزم الأعمال إجراء التحويلات المرورية التالية:

-القادم من مناطق أعلى الأوتوستراد ومتجه إلى الجيزة وأعلى النيل

تحويل الطريق الرئيسي إلى الطريق الداعم بطول 500 متر، والعودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي.. على أن تكون فترة الأعمال 30 يوماً اعتبارا من الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2021 وعلى مدار اليوم بالكامل.

-القادم من مناطق الجيزة وأعلى النيل ومتجه إلى مناطق القاهرة الجديدة .. اتخاذ المنزل المؤدي إلى طريق الكورنيش مع غلق مطلع أثر النبي المتجه أعلى الطريق الدائري في نفس الاتجاه .. على أن تبدأ الأعمال اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 3/12/2021 من الساعة 12.05 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا يوميا وعلى مدار 15 يوما.

-استكمال الأعمال بمشروع محور الفريق كمال عامر

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقا" للانتهاء من أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بالمحور وتقاطعه مع محور صفط اللبن بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرط بولاق الدكرور بالجيزة.

وتستلزم الاعمال استمرار الغلق الكلي للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى #الطريق الدائري، وذلك لمدة 10 أيام بدايةً من الساعة 12صباح يوم الخميس الموافق 2/12/2021 وحتى يوم السبت الموافق 11/12/2021 على أن تكون الأعمال بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

-توسعة وتطوير "طريق السويس الصحراوي بالقاهرة"

ولاستكمال تنفيذ أعمال توسعة وتطوير "طريق السويس الصحراوي بالقاهرة؛ يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية والتي تأتي على النحو التالي:

-غلق طريق السويس الصحراوي "الرئيسي والخدمة" أمام حركة المرور في القادم من القاهرة اتجاه السويس وتحويل كافة أنواع المركبات إلى الطريق الدائري الإقليمي في الاتجاهين.

-غلق طريق السويس الصحراوي "الرئيسي" أمام حركة المرور في القادم من السويس اتجاه القاهرة من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي وحتى الطريق الدائري الإقليمي وتحويل كافة أنواع المركبات إلى طريق جنيفه مع استمرار النقل في طريق الخدمة.

تبدأ الأعمال اعتباراً من الساعة 7 صباح الجمعة الموافق 3/12/2021 وعلى مدار اليوم وعلى مدار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.