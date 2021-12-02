"محمد" يلجأ لمحكمة الأسرة بعد 3 أسابيع من زواجه: "العروسة طلعت ملبوسه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

"تعبت من الجواز.. ايه يخليني أخد واحدة ملبوسة وبتخاف من خيالها"، بتلك الكلمات برر "محمد ك."، تواجده داخل محكمة مصر الجديدة، لرفع دعوى قضائية، يطلب فيها فسخ عقد زواجه من "م. م."، بعد 3 أسابيع زواج.

يقول الزوج في دعواه: "منمتش ليلة واحدة في بيتي، ولا شوفت الراحة، والسبب زواجي من سيدة تسهر الليل ولم تنام وتقف ببلكونة المنزل تصرخ وتظل بالشارع حتى طلوع النهار، تفكر في الدخول للنوم، بعد فترة طالت مدتها أسبوع"، مشيرًا إلى أنه علم بعد ذلك بأنها "ملبوسة" من الجن وتقوم بزيارة الدجالين في الليل فقط.

يتذكر الزوج لحظة انتهاء الفرح ودخوله منزل الزوجية، شاهد زوجته تدخل المرحاض، ولم تخرج منه إلا في الصباح، لم ازعجها حتى نقوم ببداية حياة سعيدة ليس بها توتر، لكي تكن بداية حياتنا الزوجية تمتلئ بالخير، ففوجئت بوقوفها في البلكونة تصرخ بصوت عالٍ كأنها تتعرض بالضرب، سحبتها إلى الداخل، وجلست بجانبها حتى نامت، لكن الغريب أن الأمر تكرر يومياً.

استكمل الزوج: تحملت عذابًا لم أراه من قبل، وكنت أقاوم حتى لا أيأس، وعندي أمل أن أساعدها لتتخلص من هذا الوضع الغريب؛ مكملًا وصل الأمر بأنها تطالبني باصطحابها لقصر البارون ليلا ونزول المقابر بعد الفجر حتى تتخلص من تلك التخاريف لكني لم أوافق فقامت بأهانتي وسبي أمام الجيران.

اختتم الزوج أنه يأس من علاجها، ودخل الخوف إلى قلبه من أن يتحول مثلها، فقرر الانفصال عنها وإعطائها كل مستلزماتها، لكنها رفضت، فلجأ إلى محكمة الأسرة، وأقام دعوى يفسخ فيها عقد الزواج، ومازالت الدعوى منظورة.