شكرا لقرائتكم خبر عن 177 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف خلال شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف تحقيق هيئة الأوقاف المصرية أرقامًا قياسية فى الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس على التوالى، حيث بلغ إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 11/ 2021م حتى 30/ 11/ 2021م مبلغًا قدره (177,312,739) جنيهًا بزيادة قدرها (15,568,221) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2020 /2021 م، بنسبة زيادة قدرها 9,6%.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن هيئة الأوقاف المصرية حققت خلال الخمسة أشهر من العام المالي الحالي 2021 / 2022، (714,849,964) بزيادة قدرها (92,373,461 ) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 / 2021 م وبنسبة زيادة قدرها 15%، وبزيادة قدرها (217,338,838) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/2020 م بنسبة زيادة قدرها (44%) .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد عقد اجتماعا بقيادات هيئة الأوقاف ومديري المناطق لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالحفاظ على أعيان الوقف وحسن استثمارها.

وأكد وزير الأوقاف أهمية الاستمرار في بذل مزيد من الجهد لتعظيم الإيرادات وحسن استثمار مال الوقف.