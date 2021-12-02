شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تحرير استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية ضوابط وتعليمات تحرير استمارة التقدم لامتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، ويرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالى أبرز التعليمات الخاصة بتحرير وتسجيل الاستمارة.

- تحرر استمارات التقدم للامتحان بخط يد الطالب طبقا لشهادة الميلاد ومراجعة بيانات الاستمارة الالكترونية للطالب بدقة طبقا لشهادة الميلاد وكتابة رقم وتاريخ إيصال رسم دخول الامتحان في المكان المخصص لذلك.

- إرفاق4 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مدون بها اسم الطالب تلصق 3 منهم بالاستمارة والصورة الرابعة يتم ختمها .

- استيفاء طابع المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات يلصق بالاستمارة البيضاء.

- إرفاق الاستمارة الإلكترونية مع التأكيد على ضرورة أن تكون الصورة الخاصة بالطالب في نفس الصور الملصقة بالاستمارة مع التأكيد من صحة البيانات والصورة محملة على الموقع الخاص بالطالب.

. يتم وضع إيصال رسم دخول الامتحان والصورة الرابعة في ظرف مدون علية اسم الطالب.

وكانت المديريات التعليمية، أرسلت خطابات للمدارس والإدارات بتوجيه الطلاب بخطوات التقدم لتحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022، خاصة فى المدارس الخاصة والدولية، للعام الدراسي الحالي 2021/2022.