شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نعتمد على المنتج المحلى فقط من العدادات مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن أصبح لديه وعى كامل بمميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع، مما يجعل الطلب على هذه العدادات فى زيادة مستمرة، كاشفا أن الدولة تستهدف تغير 27 مليون عداد تقليدى لمسبوق الدفع خلال 5 سنوات.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تعتمد فقط على المنتج المحلى من العدادات مسبوقة الدفع من خلال التواصل بشكل مستمر مع الشركات المحلية المصنعة العدادات مسبوقة الدفع لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين، موضحا أن الوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصرى حتى وإن تسبب ذلك فى التأخر فى تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار.

وأشار حمزة إلى أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ حاليا حوالى 12 مليون عداد مسبوق الدفع، مشيرا إلى أنه متبقى ما يقرب من 27 ألف عداد خلال الـ5 سنوات المقبلة.