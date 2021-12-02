الصحة: الصيدلة الإكلينيكية تؤهل الصيدلى ليكون شريكا للطبيب فى الوصفة العلاجية

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية تطبيق الصيدلة الإكلينيكية في المستشفيات في مختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة حرصا، على تفعيل دور الصيدلي الإكلينيكي في مختلف المستشفيات؛ للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن يتم عمل تدريبات مكثفة للصيادلة بالمستشفيات مشيرا إلى أن الصيدلة الإكلينيكية، تؤهل الصيدلي كى يكون شريك للطبيب في الوصفة العلاجىة ويكون هو المرجع والخير الدوائي بالمستشفى.

وأضافت، أن التدريب سيُسهم بشكل فعال في تجهيز عدداً من الكوادر الصيدلية للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في المحافظات التي يعملون بها، وذلك في إطار التوجهات الصيدلية العالمية الحديثة بالاعتماد على "الصيدلة الإكلينيكية"، كما ستُسهم بالارتقاء بمستوى الصيادلة الملتحقين بتلك الدورات، والصيادلة العاملين بمختلف المبادرات الصحية الرئاسية التي تعمل وزارة الصحة والسكان على تنفيذها في المرحلة المقبلة.