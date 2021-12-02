شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام التكنولوجيا فى التدريس.. خطة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة خطته التدريبية لشهر ديسمبر 2021، تحت رعاية د الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وتهدف الدورات التدريبية إلى تقديم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى.

وستكون خطة الدورات التدريبية خلال شهر ديسمبر أون لاين وجاءت خطة الدورات التدريبية كالآتي:

تنظيم المؤتمرات العلمية وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والإثنين 12-13 ديسمبر.

أخلاقيات البحث العلمي وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 14-15 ديسمبر

استخدام التكنولوجيا فى التدريس وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 19-20 ديسمبر.

مبادئ العرض والتحليل الأحصائى وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 21-22 ديسمبر.

التفكير الإبداعي وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 26-27 ديسمبر.

مكافحة الفساد والتعريف به وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 28-29 ديسمبر.

أما الدورات التى تقام فى مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعى وفقا للإجراءات الاحترازية كالتالى:

التخطيط الإستراتيجى وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين 19-20 ديسمبر.