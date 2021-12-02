شكرا لقرائتكم خبر عن 18 توصية للنقابات الفرعية للأطباء لحل مشاكل تراخيص المنشآت الطبية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت النقابات الفرعية للأطباء فى المحافظات، عددا من التوصيات لحل مشاكل تراخيص المنشآت الطبية الناتجة عن الاشتراطات المستحدثة لتراخيص المنشآت و التي طلبتها جهات مختلفة مثل المحليات بالمحافظات.





وتضمنت توصيات النقابات الفرعية:1- تفعيل عمل اللجنة النقابية الوزارية للتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لعرض المشكلات و الوصول لحلول جذرية بقرارات مركزية.

2- الاستدلال بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الإلزام بتحويل العيادات الطبية لوحدات إدارية، و الإسترشاد بهذا الحكم القضائى عند التفاوض مع الجهات التنفيذية.

3- إنشاء وحدة خدمية بنقابة الأطباء تشرف على استكمال المستندات اللازمة لترخيص المنشآة الطبية فى جميع مراحله حتى إصدار الترخيص من وزارة الصحة.

4- التأكيد على عدم تطبيق القرارات من الجهات المختلفة بأثر رجعى على المنشآت التى تم إنشاء مبانيها قبل عام 2008.

5- مطالبة الإدارة المركزية للعلاج الحر بإنشاء وحدة بالمديريات تشمل كل الجهات المعنية بمستندات ترخيص المنشآة الطبية "الشباك الواحد".

6- المطالبة بتكثيف حملات التفتيش لضبط المنشآت التي يديرها أدعياء المهنة و ما يُسمى بالطب البديل و غيرها من وسائل النصب و الإضرار بصحة المواطن.

7- تفعيل المجلس الصحي الإقليمي بكل محافظة ،لحل مشكلات النقابات بالمحافظات بالتنسيق مع محافظ الإقليم و مدير مديرية الصحة به.

8- مطالبة إدارة العلاج الحر بضرورة وجود طبيب في لجان المتابعة و الرقابة على المنشآت الطبية، و ضرورة حسن معاملة الأطباء.

9- المطالبة بإستثناء العيادات من إشتراطات الحماية المدنية، الخاصة بإنشاء مخرج هروب منفصل و شبكة مكافحة حريق،و الإكتفاء بطفايات الحريق.

10- إعفاء العيادات المرخصة لفترة زمنية متربطة بمدة عقد الإيجار، من إعادة التسجيل لفترة أخرى في حالة إستمرار التعاقد بنفس المكان، والاكتفاء فقط بالمعاينة للتحقق من عدم وجود تعديلات.

11- المطالبة بإعادة النظر فى القرار بتخصيص 50% من أسرة المنشآة الطبية كأسرة عناية.

12- دراسة إمكانية إصدار بدل فاقد من نقابة الأطباء لشهادات التسجيل للمنشآت الطبية التي تم تسجيلها بإيصالات دون إصدار شهادات في السابق.

13- إشراف نقابة الأطباء على تراخيص المعامل.

14- العيادة منشآة مهنية و ليست إدارية، و بالتالي لا ينطبق عليها قانون 2008، وعليه لا بد من استصدار قرار بذلك أو اللجوء للقضاء.

15- إتاحة مهلة كافية لتنفيذ التعديلات المطلوبة أثناء معاينات إدارة العلاج الحر.

16- توحيد الشروط و إجراء المراجعات في نقابة الأطباء في آن واحد، و ذلك بالتنسيق بين إدارتي المنشآت و الشئون القانونية بالنقابة، و إنجاز المراجعات طبقًا لأقدمية تقديم الطلبات.

17- إضافة إسم الشهرة في استمارة التسجيل لترخيص العيادة ،حتى يتسنى كتابة إسم الشهرة على اللافتات.

18- توحيد رسوم الترخيص بين العيادات خارج أو داخل المولات.