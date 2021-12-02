شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر الآباء: التدخين فى المنازل يصيب الأطفال بالالتهاب الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الآباء المدخنين فى المنازل يتسببون فى إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية، مشيرة إلى أن التدخين ضار جدا بالصحة العامة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التدخين عادة خطرة تؤثر سلبا على الصحة العامة، مشيرة إلى أنه يمكن الاتصال على رقم 16805 للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين، وتابعت وزارة الصحة والسكان: "من غير السيجارة مناعتك هتفضل قوية وتقدر تقاوم فيروس كورونا وباقى الأمراض التنفسية بشكل طبيعى".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.