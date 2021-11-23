شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يستقبل الأنبا توما حبيب فى المقر الباباوى بالفاتيكان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظة سوهاج، وذلك بالمقر الباباوى بالفاتيكان، حيث قدم قداسته التهنئة للأنبا توما بمناسبة سيامته أسقفا لسوهاج، كما قدم لنيافته الشكر على خدمته للكرسى الرسولى لمدة 23 عاما.

من جانبه، أهدى الأنبا توما حبيب أيقونتين تذكاريتين لقداسة البابا فرنسيس، عائداً إلى أرض الوطن محملاً بالبركة الباباوية لشعب سوهاج.

واجتمع الأب برنابا فانوس، راعى كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، والقائم بأعمال منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والدكتور محمود حامد عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون، بمقر الكلية، لتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية.

ودار هذا اللقاء التحضيري حول آليات العمل في الفترة المقبلة، وسبل تفيعل وثيقة الأخوة الإنسانية، بمشاركة الدكتور محمود حامد عثمان، عميد الكلية، والدكتور حمدى أحمد سعد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد راضي قنصوه، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

شارك أيضًا وفد الكنيسة الكاثوليكية، الشماس فرنسيس أنيس، والشماس بولا جرجس، وفادى عادل، أعضاء لجنة وثيقة الأخوة الإنسانية.



استقبال البابا فرنسيس



البابا فرنسيس يستقبل الانبا توما حبيب