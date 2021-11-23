شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدا لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم الثلاثاء، عقدا لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية بمنطقة كهرباء القاهرة، من خلال تنفيذ توسعة محطة محولات S1 جهد 500/220/66/22 ك.ف توريد وتركيب المهمات بعدد ( 2 ) خلية GIS جهد 66 ك.ف، بالإضافة إلى عدد ( 2 ) محول قدرة ( 40 م.ف.أ ) جهد 66/22 ك.ف والمهمات الخارجية والتأريض وكابلات الجهد المتوسط فضلاً عن توسعة لأنظمة التحكم الآلي SAS والوقاية الرقمية، وإنشاء نظام الإطفاء التلقائي على المحولات وتوريد خلايا الجهد المتوسط جهد 22 ك.ف، بالإضافة إلى جميع الأعمال المدنية المطلوبة بنظام ( تسليم مفتاح ).

وأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى بيان لها اليوم، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ مليون و500 ألف دولار، بالإضافة إلى 50 مليون جنيه مصري، ويتم التمويل ضمن المشروعات الإستراتيجية بمدة تنفيذ تبلغ حوالى 8 شهور من تاريخ استلام أمر القبول، واعتماد التصميمات.

تأتى مثل هذه الأعمال، تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين، بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.

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