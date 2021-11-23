شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يفتتحان مركز تجميع الألبان بإطسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، يرافقهما ميكيلى كوارونى السفير الايطالي بالقاهرة، المركز النموذجي لتجميع الألبان والمرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية، بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة والمحافظة وذلك ضمن مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة، بمحافظتي الفيوم والمنيا، والممول بقرض ميسر من الحكومة الإيطالية، قيمته 10 مليون يورو بدون فائدة.

أشاد القصير بالتعاون البناء بين مصر وإيطاليا وقال ان مركز تجميع الألبان طاقته الاستيعابية تبلغ حوالي 16 طن يومي، على مساحة 300 متر، وبلغت تكلفته حوالي 7.5 مليون جنيه، تم تجهيزه على أعلى مستوى، لاستلام الألبان وقياس جودتها، طبقا للمواصفات القياسية، كما يهدف الى توفير منتجات ألبان آمنة وصحية، وباسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة قامت حتى الآن بتطوير 150 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتحمل الدولة شهادة الاعتماد الدولي لمراكز تجميع الألبان، لتشجيع أصحابها على تطويرها، وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأضاف وزير الزراعة أن مركز تجميع الألبان باطسا، سيكون نموذجا يحتذى لكل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في محافظة الفيوم،خاصة وأن الدولة توفر لها التمويل بقرض ميسر 5% مشيرا إلى مراكز تجميع الألبان تسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين كما تساعد على الاهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات

كما افتتحا وزير الزراعة ومحافظ الفيوم أيضا المرحلة الثانية من مشروع تحسين الميكنة الزراعية في محافظتي المنيا والفيوم، والذي يتضمن 425 جرار والة زراعية لإجمالي المرحلتين الأولى والثانية حيث تخدم 36 الف مزارع، على مساحة 163 الف فدان.

واشار الوزير الى ان المشروع والذي يأتي ايضا ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، يهدف الى زيادة انتاجية المزارعين، وتوفير الوقت وخفض التكاليف وترشيد المياه، ووجه بتأجير المعدات للمزراعين بأسعار مخفضة لتشجيعهم على استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد .

من جهته، اعرب محافظ الفيوم، عن سعادته لزيارة وزير الزراعة وأشاد، بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة لافتا الى ان الفيوم، محافظة زراعية في الاساس، وتشمل كافة الانشطة الزراعية،والانتاج الحيواني والداجني والسمكي وتشتهر بزراعة جميع المحاصيل الزراعية مشيرا الى ان مركز تجميع الألبان ومحطة الميكنة الزراعية باطسا، سيساهمان في خدمة مزارعي المحافظة.

وعلى هامش الافتتاح اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع ميكيلى كوارونى السفير الإيطالي الجديد في مستهل عمله بالقاهرة وبحث معه آفاق التعاون بين مصر وايطاليا وأشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما بحث القصير مع كوارونى التعاون فى مجال إنتاج التقاوي وكذلك الثروة السمكية والمراحل الأخرى لدعم الميكنة الزراعية.