شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يتفقد استعدادات مستشفيات الأقصر لحفل افتتاح طريق الكباش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عدد من مستشفيات محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، للوقوف على جاهزيتها ضمن "خطة التأمين الطبي لفعاليات احتفالية افتتاح طريق الكباش الجديد".

واستهل الوزير زيارته بتفقد مستشفيات العديسات، وإيزيس التخصصي، والكرنك الدولي، ضمن 5 مستشفيات بمحافظة الأقصر، تم تخصيصها لتقديم الخدمات الطبية بجميع التخصصات، للمشاركين في هذا الحدث التاريخي، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة، وتوفير كافة الخدمات الطبية للمشاركين في فعاليات الافتتاح الذي تشهده مصر يوم الخميس المقبل.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد غرف إقامة المرضى، والأجنحة الفندقية، وغرف العمليات والرعايات المركزة، وأقسام الطوارئ، والمعامل والأشعة، وراجع الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات، كما تأكد من توافر مخزون استراتيجي كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن مراجعة أرصدة الدم ومشتقاته، مشيرًا إلى توافر 3 آلاف و459 من أكياس الدم والبلازما بمستشفيات محافظة الأقصر.

وتابع أن الوزير اطمأن على تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات، من الأطباء الاستشاريين، والأخصائيين، والصيادلة والتمريض بمختلف التخصصات، وتدريبهم على تنفيذ والالتزام بخطة التأمين الطبي والسيناريوهات المقترحة لتقديم الخدمات الطبية في حالة حدوث أي طارىء، مشيرًا إلى دعم مستشفيي "الكرنك الدولي" و "إيزيس التخصصي" بفريق طبي إضافي يضم استشاريين أخصائيين في التخصصات الحرجة، بالإضافة إلى الاستعانة بأساتذة الجامعات والاستشاريين للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية.

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير راجع أيضًا نقاط التأمين الطبي لمنطقة إقامة الاحتفالية، حيث يتم تمركز 5 سيارات إسعاف مجهزة (من إجمالي 18 سيارة ضمن الخطة)، بالإضافة إلى 4 عيادات متنقلة تضم فرق طبية بمختلف التخصصات، موزعة على طول طريق الكباش، وكذلك متابعة إجراءات التعقيم والتطهير لمنطقة إقامة فعاليات الاحتفالية والطرق المؤدية إليها.

وأشار إلى تمركز 3 لانشات إسعاف نهري لتأمين الرحلات النيلية التي تتم هامش الفعاليات، بالإضافة إلى تشكيل 3 فرق انتشار سريع بمحيط منطقة إقامة الاحتفالية.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزير شدد على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد بمنطقة الاحتفالات وأماكن إقامة الوفود، من خلال فرق الطب الوقائي بالوزارة، وكذلك استمرار المرور على جميع الفنادق بمحافظة الأقصر خلال فعاليات الحدث، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وسحب عينات من المياه والأغذية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حرصًا على صحة وسلامة جميع المشاركين بفعاليات الافتتاح.

ولفت إلى أن الوزير تابع منظومة الربط بين سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة والمستشفيات المخصصة للإخلاء، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طارىء بدقة وكفاءة عالية، منوهًا إلى انعقاد غرفة عمليات مركزية على مدار 24 ساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي حتى الانتهاء من جميع فعاليات الافتتاح.