شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ برنامج "اختار حياتك" لصندوق مكافحة الإدمان بقرى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، برامج لتوعية طلاب المدارس، بالمحافظات المختلفة بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات، كما يتم التركيز على تنفيذ هذه البرامج التوعوية داخل المدارس بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن "برنامج اختار حياتك" في إطار حرص الوزارة على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة حول الوقاية الإدمان في هذه القرى، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

يأتى تنفيذ برنامج "اختار حياتك" بالمدارس ضمن العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية التى ينفذها الصندوق بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوعية الاهالى بأضرار تعاطى المخدرات من خلال تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، لرفع وعي الاسر فى هذه القرى بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل وآليات الاكتشاف المبكر، وحث مرضى الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق بالمراكز التابعة او الشريكة مع الخط الساخن.

وتتضمن البرامج التوعوية فى مدارس قرى "حياة كريمة" تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال بالتعاون مع الادارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم منها لعبة "السلم والدخان" والتي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول الى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع ان يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه ،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، باستمرار تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات للأهالي بقرى "حياة كريمة "، بجانب تنفيذ برنامج "اختار حياتك "لتوعية طلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة بأساليب إبداعية تتماشى مع الأطفال بالمدارس، كما يتم تقديم مغامرات قصة "أنت البطل"، والذى أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولي محمد صلاح، على طلاب المرحلة الابتدائية لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تصريحات اليوم " أن الأنشطة التوعوية المقدمة داخل المدارس بالقرى المستهدفة من "حياة كريمة " تتنوع ما بين برنامج "إختار حياتك"، والذى يهدف إلى بناء الشخصية الإيجابية لدى الطلاب والطالبات واكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية كالتعارف والتواصل والعمل الجماعى، وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، كما يتم إطلاق مسابقات رياضية من خلال تنظيم دورى رياضى فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، فى إطار تشجيع الطلاب على التصدي لمشكلة التعاطى وإبراز خطورة الإدمان.