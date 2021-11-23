شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب "الغذاء العالمى" بالقاهرة: مصر الأكثر أمانا وقوة بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برافين أجراوال، المدير الجديد للمكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة WFP التابع للأمم المتحدة، مع مستهل فترة عمله في مصر، وذلك في مقر الوزارة وبحضور السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

في بداية اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمدير الجديد للمكتب الإقليمي بالقاهرة، وثمنت التعاون والعمل المشترك مع برنامج الغذاء العالمي في عدد من الملفات والأنشطة ذات الاهتمام الواحد خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتدريب وتأهيل الشباب في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، مؤكدة أن هذا التعاون مثّل دفعة كبيرة في دعم الجهود المبذولة لإنجاح هذه الملفات، وفق استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة الهجرة في إطار رؤية مصر 2030.

كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى التعاون المشترك لإطلاق مبادرة "بداية ديجيتال"، لتأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، بالتعاون بين برنامج الأغذية العالمي ، للحد من الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وأضافت الوزيرة أن هذا التعاون أسفر عن تبادل الخبرات والمعرفة المتخصصة والممارسات الناجحة التي تتناول قضايا الهجرة وتنمية المجتمعات وما يتعلق بها من آثار اقتصادية واجتماعية وغيره، ودعم تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وحملات توعية تهدف إلى إتاحة برامج لتوعية الفئات المستهدفة من خريجي المدارس الفنية وطلاب المدارس والأسرة وغيرهم للتوعية بمخاطر الظاهرة وشرح السبل البديلة الآمنة للهجرة، لتحقيق الأهداف الأممية بتحقيق الرفاه للأفراد وتوفير فرص العمل.

من جانبه، استعرض السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، أطر التعاون بين وزارة الهجرة والمنظمات الأممية والدولية المختلفة مثل المنظمة الدولية للهجرة IOM، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، كما ثمن تعاون الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي، خاصة في مجال الهجرة غير الشرعية، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون القائم بالفعل في مبادرات "مراكب النجاة" و"بداية ديجتال" و"اتكلم عربي".

وفي السياق ذاته، أعرب برافين أجراوال، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، عن خالص شكره وتقديره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على الترحيب وحفاوة الاستقبال، وأكد أن مصر بلد هو الأكثر أمانا وقوة واستقرارا بالمنطقة وتتمتع بمكانة إقليمية ودولية متميزة، معربا عن انبهاره بإنجازات الدولة المصرية الملموسة على كل المستويات.

كما أشاد أجراوال بالتعاون المثمر مع وزارة الهجرة على مدى السنين الماضية، وقال إن هناك مجالات كبيرة لزيادة وتدعيم هذا التعاون، مؤكدا أن البرنامج على أتم الاستعداد للمضي في هذا التعاون، خاصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير الفرص والبدائل الآمنة للشباب بفضل رؤية القيادة السياسية الحالية، التي جعلت من مصر نموذجا يحتذي به في التقدم والتنمية، ويجب تصديره لمختلف الدول الراغبة في تحقيق نمو مستدام.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على فتح آفاق أوسع للتعاون ودراسة بعض المشروعات الجديدة المشتركة بين وزارة الهجرة وبرنامج الغذاء العالمي، بحيث تتضمن هذه المشروعات آليات عمل جديدة في إطار مبادرة "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية، ومن ثمّ عقد لقاءات دورية تباعًا حتى يتم تقديم أوراق بحثية لهذه المشروعات بما يضمن إشراك وإدماج الجاليات المصرية بالخارج في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء ما تقوم به الوزارة من جهود في ربط تلك الجاليات بالوطن الأم.