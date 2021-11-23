شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على خطوط التنظيم بقرية طناش فى الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع والمحاور المرورية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 - 2022 للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذآ لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار شن حى الوراق حملة لإزالة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم بشارع عمر عبد العزيز بمدخل قرية طناش من كورنيش النيل تمهيدآ لاعمال الرصف .

وفى السياق، تم رفع الحواجز الحديدية بقطاع هضبة الأهرام ورفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية من شارع الجيش ومناطق (د )و( ز) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.