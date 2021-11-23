شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الطفولة بمساكن شيراتون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مسئولو القسم الصباحى بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون، بعيد الطفولة، وذلك بمشاركة مديرة الدار، حيث شاركوا فى العمل الفنى، الذى تم عمله، وهو التاج إشارة إلى التميز والنجاح، فمنهم من شارك بالقص فى تنفيذ التاج الخاص بكل طفل، حسب قدرته، بتوجيه من المدربة المسؤولة عن الوقت الفنى، وذلك فى جو تسوده الفرحة والبهجة والسعادة.

جدير بالذكر أن البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، زار دير القديس نكتاريوس والقديس نيكولاس والقديس باييسيوس الأثوسي فى منطقة Hartbirdsport.، حيث كان فى استقباله عند وصوله الدير المتروبوليت دماسكينوس مطران جوهانسبرج وبروتيريا، ورئيس أخوية الدير الأرشمندريت Apostolos.

وتم الانتهاء من بناء الدير المقدس في عام 2000 بناءً على طلب المتروبوليت سيرافيم مطران جوهانسبرج وبريتوريا في ذلك الوقت (الآن زيمبابوي وأنجولا)، وتم شراء الأرض بمبادرة من الأب Athinodoros Papaevryviadis، بالإضافة إلى مبلغ تم جمعه جزئيًا بتبرعات الرعية اليونانية استخدم لإتمام بناء الدير.

وفى عام 2017 وبتدبير البابا ثيودروس، خلال رئاسة المطران الحالى المتروبوليت دماسكينوس، تم تأسس هناك أول جماعة أخوية رهبانية في جنوب إفريقيا، وتتألف من خمس راهبات من كريت، حيث يعتبر الدير الطفل الروحى لصاحب الغبطة والذى يزوره بانتظام خلال كل زيارة يقوم بها إلى جنوب أفريقيا.



جانب من احتفال عيد الطفولة