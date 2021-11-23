شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى رام الله يبحث مع وزير فلسطينى ملف إعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية محمد زيارة، اليوم الثلاثاء، مع سفير مصر لدى دولة فلسطين طارق طايل، ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

وأشاد الوزير الفلسطيني – بحسب وكالة وفا - بدور مصر الحالي والتاريخي إزاء القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يقدر الجهود الحثيثة التي تبذلها الشقيقة مصر لمساندة قضيته على كافة الأصعدة.

من جهته، أثنى السفير طايل على عمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، مؤكدا موقف بلاده الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، ودعمها للحقوق الوطنية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبحث الطرفان عددا من القضايا التي تخص قطاع غزة بما في ذلك ملف إعادة إعمار قطاع غزة والجهود المصرية المبذولة في هذا الملف.

وأطلع زيارة السفير على الدور الذي تبذله الحكومة في القطاع وما تنفذه من مشاريع، وأن الحكومة نفذت مشاريع تنموية في القطاع منذ عام 2014 بما يزيد عن ملياري دولار.

واتفق الطرفان على ضرورة الإسراع في عملية الإعمار، واستمرار اللقاءات والتنسيق بين الحكومة والجانب المصري في هذا الملف، حسب التفاهمات المتفق عليها بين الطرفين.