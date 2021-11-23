شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تخصيص 19 ألفا و442 منفذا لصرف المعاشات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، عن أن عدد منافذ صرف المعاشات يبلغ 19 ألفا و619 ألف و442 منفذا على مستوى الجمهورية وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر نوفمبر الجارى.

فيما يستمر بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك فى استمرار صرف معاشات نوفمبر لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.

يأتى ذلك فى الوقت الذي وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات نوفمبر من البنك خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، وكذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى شكلت لجانا لمتابعة صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر الاجتماعى وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لأصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين من المعاشات.