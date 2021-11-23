هتكا عرضه وصوراه عاريًا.. المشدد لسائق وشقيقته بتهمة خطف سائق بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة سائق "توك توك" بالسجن المشدد 10 سنوات وشقيقته بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بخطف شاب في المرج.

صدر الحُكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد وعضوية المستشارين كمال الدين عبد الرحمن همام، وعلاء مصطفى.

أسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 15302 لسنة ٢٠٢٠ جنايات المرج تهمة خطف المجني عليه ماريو عماد مسعود شفيق بأن اتفقا سوياً على استدراجه لكسب المال من ورائه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة صادقت المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهمته بإمكانية إقامة علاقة جنسية في منزلها فوافقها.

وفور وصول، دخل المتهم الأول إلى المنزل واحتجزه داخله طالبًا فدية من والد المجني عليه حتى يطلق سراحه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين هتكا عرض المجني عليه بالقوة حسرا ملابسه فصار عاريًا وكشفت عورته خادشين حيائه والتقطا له صورًا للحصول على الفدية، كما سرقا هاتفه واعتدوا عليه بالضرب.