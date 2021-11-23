بعد التصالح.. حفظ التحقيقات في واقعة مصرع الشيخ هاني الشحات بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حفظت نيابة مدينة نصر، الثلاثاء، التحقيقات في واقعة مصرع الشيخ هاني الشحات بمدينة نصر في حادث تصادم سبتمبر الماضي.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، قرر إخلاء سبيل سائق التريلا المتهم بقتل الشيخ هاني الشحات بالخطأ في حادث تصادم بعد تنازل أهلية المجني عليه عن المحضر والتصالح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات مصرع الشيخ هاني الشحات، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف في حادث تصادم بمدينة نصر.

وأوضحت الداخلية أن قائد السيارة الملاكي (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف) قام بقطع الطريق بطريقة خاطئة ما تسبب في اصطدام إحدى سيارات النقل القادمة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة.