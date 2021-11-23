الحكم على متهم بقضية "أحداث عنف شارع السودان" 30 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حجز محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان"، لجلسة 30 نوفمبر الجاري، للحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والمشدد للمتهمين في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 و المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف شارع السودان".