تأجيل دعوى بطلان انتخابات نادي سموحة لـ 13 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سعيد رشاد، والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات نادي سموحه لعدم إدراجه ضمن المرشحين، لجلسة 13 فبراير المقبل .

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 6214 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته .

يذكر أن انتخابات نادي سموحة جرت في 29 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن خسارة فرج عامر في الانتخابات .

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي سموحة النتائج للمرشحين فى الانتخابات، وأظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى سموحة "الرياضي – الاجتماعي"، فوز المحاسب وليد عرفات بمنصب رئيس مجلس إدارة نادى سموحة لمدة 4 سنوات حتى عام 2025، خلفا لفرج عامر رئيس النادي السابق، كما فاز بمقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عمر خميس الغنيمي.

وشهدت انتخابات النادي السكندري اعتراضات من جانب المشاركين في العملية الانتخابية احتجاجا على سير الانتخابات.

وبدأت الجمعية العمومية في فرز أصوات انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة بعد أربع ساعات من إغلاق الصناديق .

وتوافد الجمعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً العديد من الأعضاء من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي سموحة غلق صناديق التصويت في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة.

وبدأت اللجنة القضائية في عمليات فرز صناديق التصويت للإعلان عن مجلس الإدارة الجديد الذي يقود النادي خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن عدد من لهم حق التصويت يبلغ 102 ألفا ،849 عضواً، واقيمت الانتخابات في 100 لجنة للتسهيل على أعضاء النادي.