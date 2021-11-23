سقوط لص المساكن في قبضة رجال الأمن بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب.

تلقي قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة يفيد باكتشافه كسر باب الشقة ملكه الكائنة بدائرة القسم وسرقة شاشة - 2 موتور "غسالة - مروحة " .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، كما اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها داخل إحدى الشقق "تحت التشطيب" بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.