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سقوط لص المساكن في قبضة رجال الأمن بحدائق القبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب.

تلقي قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة يفيد باكتشافه كسر باب الشقة ملكه الكائنة بدائرة القسم وسرقة شاشة - 2 موتور "غسالة - مروحة " .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، كما اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها داخل إحدى الشقق "تحت التشطيب" بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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