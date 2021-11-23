حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، وضبط 25 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من الموادوالأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 28 متهمًا لـ15منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 14 متهمًا هاربًا ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتنفيذ (7857) حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.