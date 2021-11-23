بقيمة 720 ألف جنيه.. سقوط عنصرين إجراميين بالشرقية بحوزتهما 72 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 72 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالشرقية بقصد الاتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية، مقيمان بمحافظة شمال سيناء) تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما لترويجها.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ، وبحوزتهما (72 طربة لمخدر الحشيش) ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 720 ألف جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.