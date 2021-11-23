العشرات يموتون سنويًّا.. نائب التنسيقية يطالب برصف طريق المناشي- الخطابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومقدم طلب الإحاطة حول عدم استكمال رصف وازدواج طريق (المناشي- الخطابة) لمسافة 40 مترًا بمحافظة الجيزة، إن هذا الطريق يطلق عليه طريق الموت، نتيجة كثرة الحوادث ووفاة العشرات سنويًّا عليه.

وأضاف رمزي، أثناء مناقشة لجنة النقل والمواصلات، طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن طريق (المناشي- الخطاطبة) منذ عام ١٩٩٠، وأن هيئة الطرق والكباري تتباطأ في رصفه دون أسباب واضحة، قائلاً: "الهيئة بتنزل ترصف ٢ كيلو وتوقف الشغل، ومش عارفين إمتى يتم الانتهاء من رصف الطريق".

وتابع: "الشباب تموت على الطريق، وإصابات سنوية لا حصر لها، والأُسر تدمر بالكامل، وكانت آخر حادثة على الطريق من شهر مات فيها أب واثنان من أبنائه، وهناك كل شهر حادثة أو اثنتان، هل كل ذلك لا يدفع الحكومة ووزارة النقل لوقف نزيف الدماء على هذا الطريق؟"، لافتاً إلى أهمية الطريق في الربط بين 4 محافظات حيوية، وأنه يتحدث بشكل يومي مع المسؤولين لإنهاء مأساة هذه الطريق؛ ولكنه لا يجد الاستجابة الكافية.

وطالب النائب بسرعة البدء في تنفيذ أعمال الازدواج وإنارة ورفع طريق الخطاطبة المناشي في أقرب وقت.

ووجه حسام بدر الدين مدير الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، الشكر إلى النائب أحمد رمزي، وجهده في حل أزمة الطريق، موضحًا أن طريق المناشي الخطاطبة كان به معوقات منها نزع ملكية، متعهدًا بالبدء في العمل بالطريق خلال شهر من الآن.

ولفت مدير الإدارة المركزية بهيئة الطرق والكباري، أنه تم إسناد الطريق لشركة النيل للطرق والكباري وسيكون بداية العمل مع بداية يناير ٢٠٢١ في ازدواج الطريق، ورفع كفاءته.

واوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بإفادة وزارة النقل والمواصلات والتنمية المحلية حول الفترة الزمنية، والخطط المالية ورفع كفاءة وتطوير واضاءة ورفع كفاءة طريق المناشي الخطاطبة بطول ٤٠ كم، وعمل إضاءة جديدة للطريق الذي سيتم استكماله خلال الفترة القادمة، وذلك اعتبارًا من يناير ٢٠٢١.