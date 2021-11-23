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تنسيقية الأحزاب تهنئ آية مدني لفوزها بجائزة الإبداع الرياضي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة آية مدني عضو مجلس النواب، بمناسبة فوزها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وقالت التنسيقية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خالص التهاني للبطلة والنائبة آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لفوزها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن إنجازاتها في لعبة الخماسي الحديث.

وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:"تتمنى التنسيقية للبطلة الرياضية دوام التوفيق والسداد، في كل خطواتها المقبلة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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